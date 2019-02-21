Айнтрахт — Шахтар: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Сьогодні, 21 лютого, Шахтар у Франкфурті проведе матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти тамтешнього Айнтрахта.

Матч Айнтрахт — Шахтар покажуть в Україні. Пряма трансляція протистояння відбудеться на телеканалі Футбол 1.

Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Початок матчу о 19:55. Також трансляція буде доступна на сервісі Oll.Tv. Трансляція платна!

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Зазначимо, що у домашньому матчі гірники врятувалися від поразки. Тим часом Паулу Фонсека взяв із собою до Франкфурта 21 футболістка.

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Нагадаємо, Шахтар приземлився у Франкфурті.

Джерело - Чемпіон.