Соломон та Бондаренко відправился з Шахтарем на матч проти Айнтрахта. ФОТО

Завтра, 21 лютого, Шахтар зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

Головний тренер команди Паулу Фонсека взяв 21 футболіста на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом.

Воротарі: П'ятов, Трубін, Кудрик.

Захисники: Болбат, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі.

Півзахисники: Коваленко, Алан Патрік, Майкон, Малишев, Марлос, Тайсон, Соломон, Фернандо, Тотовицкий.

Нападники: Мораес, Кайоде.

Тарас Степаненко пропустить матч через дискваліфікацію.

Матч-відповідь відбудеться 21 лютого о 19:55 на Коммерцбанк-Арені, перший матч завершився з рахунком 2:2.

Нагадаємо, Шахтар віддав Сікана в оренду. А Ордець не може домовитися з гірниками про новий контракт.

Джерело - sport.ua.