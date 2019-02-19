Срна: Шахтар точно заб'є Айнтрахту

Мій профіль

Ліверпуль - Баварія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 23:33 1178
Цуренко переграла Чжу Лінь на турнірі в Дубаї
Сьогодні 16:51 4833 1
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО
Сьогодні 15:31 1423
Світоліна зіграє з кривдницею Ястремської
Сьогодні 14:20 1149 1
Світоліна на відмові суперниці пробилася у третє коло турніру в Дубаї
Сьогодні 13:38 1292
Козлова знищила Ларссон у першому колі турніру в Угорщині
Сьогодні 13:12 525
Дериземля переміг легендарного Бйорндалена в Гонці легенд
Сьогодні 09:35 1301
Ліга чемпіонів. Ліверпуль - Баварія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 06:48 829
Цуренко дізналася наступну суперницю на турнірі в Дубаї
Вчора 21:58 1251
Світоліна потрапила у ТОП-10 чемпіонської гонки WTA
Вчора 14:09 1776
Навколо спорту
Блоги
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
Сьогодні 18:08 557
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 17:31 597
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО Максим Буйдин
Сьогодні 16:36 2130 3
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:31 1423
Динамо U-19 продовжує підготовку до зустрічі з однолітками з Ювентуса
Динамо U-19 продовжує підготовку до зустрічі з однолітками з Ювентуса Максим Буйдин
Вчора 23:51 2334
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана Андрій Твердохліб
17.02.2019 23:20 976
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 20:30 1396
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО Андрій Твердохліб
17.02.2019 20:27 1727
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31! Андрій Твердохліб
17.02.2019 17:10 3480
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 14:53 4290
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:33 Футбол Ліверпуль - Баварія 0:0. ОНЛАЙН 1178
23:30 Футбол Українець продовжив контракт з казахстанським клубом 435
23:10 Футбол Зідан та Лемпард можуть очолити Челсі 650
22:57 Бокс Джошуа і Міллер провели жорстку дуель поглядів. ВІДЕО 675
22:38 Теніс Перша ракетка світу сенсаційно програла на турнірі в Дубаї. ВІДЕО 436
22:21 Футбол Срна: Шахтар точно заб'є Айнтрахту 511
22:15 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 231762
22:04 Теніс Халеп: Із Цуренко буде складно. Я втомилася 750
21:46 Хокей Донбас здобув розгромну перемогу над Білим Барсом 421
21:22 Футбол Ліон - Барселона: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів 673
21:10 Футбол Салах та Фірміно в стартовому складі Ліверпуля на матч проти Баварії 856
20:55 Футбол Мораес готує документи для отримання українського громадянства 821
20:39 Футбол Ротань: Хто не курить і не п'є, той у склад не потрапляє 1398
20:18 Футбол Зозуля: З мене сміються коли я говорю іспанською 627
20:02 Футбол Олімпійський готовий до матчу Ліги Європи Динамо - Олімпіакос 619
19:46 Футбол Ворсклу можуть не допустити в УПЛ 670
19:29 Теніс Цуренко зіграє проти екс-першої ракетки світу. ВІДЕО 784 6
19:19 Навколо спорту Український боксер отримав свій чемпіонський пояс WBA. ФОТО 489
18:50 Футбол Гравцю Фулгема загрожує ув'язнення 595
18:30 Футбол УЄФА не покарає Олімпіакос за провокацію українських фанатів 457
18:11 Теніс Світоліна вийшла в третє коло на турнірі в Дубаї. ВІДЕО 770
18:08 Блог У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону 557
17:50 Футбол На матч з Динамо - Олімпіакос продано понад половину квитків 1055
17:35 Футбол Марсело поставив ультиматум Реалу 729
17:31 Блог Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО 597

Срна: Шахтар точно заб'є Айнтрахту

Сьогодні 22:21 511 0
Срна: Шахтар точно заб'є Айнтрахту

Шахтарю в матчі Ліги Європи проти Айнтрахта головне не пропустити.

Про це розповів екс-капітан гірників Даріо Срна.

"Якщо зважати на те, що команда 80 хвилин грала вдесятьох, то, звичайно, результат хороший. Шахтар показав характер, якість. Упевнений, при рівних складах Шахтар показав би ще кращу гру, кращий результат. З Тайсоном, Коваленком, Марлосом і іншими може вийти в хорошу контратаку і забити гол на виїзді. І точно заб'є. Важливо не пропустити. У Айнтрахта буде повний стадіон, буде тиск, звичайно, вони будуть атакувати з перших хвилин. Але і Шахтар повинен чекати свого шансу", - сказав Срна.

Нагадаємо, Шахтар віддав Сікана в оренду. А Ордець не може домовитися з гірниками про новий контракт.

Джерело - ua-football.

#Шахтар, #Срна, #Айнтрахт
Коментарі ()