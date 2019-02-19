Срна: Шахтар точно заб'є Айнтрахту

Шахтарю в матчі Ліги Європи проти Айнтрахта головне не пропустити.

Про це розповів екс-капітан гірників Даріо Срна.

"Якщо зважати на те, що команда 80 хвилин грала вдесятьох, то, звичайно, результат хороший. Шахтар показав характер, якість. Упевнений, при рівних складах Шахтар показав би ще кращу гру, кращий результат. З Тайсоном, Коваленком, Марлосом і іншими може вийти в хорошу контратаку і забити гол на виїзді. І точно заб'є. Важливо не пропустити. У Айнтрахта буде повний стадіон, буде тиск, звичайно, вони будуть атакувати з перших хвилин. Але і Шахтар повинен чекати свого шансу", - сказав Срна.