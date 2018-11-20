Туреччина - Україна: 0:0. ОНЛАЙН

82' Віталій Буяльский вийшов на поле. Відпочивати пішов Євген Макаренко.

80' Ундер завдав удар зараз з-за меж штрафного, але в ціль футболіст збірної Туреччини не потрапив. Хоча постріл, прямо скажемо, був непоганий.

79' Трохи більше десяти хвилин залишається грати суперникам в цій зустрічі. Знову передачу вперед, в штрафну збірної Туреччини пішов, але там нікого не виявилося з футболістів у жовтій формі.

78' Малиновський здорово пройшов по флангу і зумів заробити для своєї команди аут. У другому таймі Україна діє не так активно, як до перерви.

76' Мар'ян Швед з'являється на полі замість Віктора Циганкова.

74' Мехмет Топал на поле виходить замість Юнуса Маллі. Нова заміна в складі збірної Туреччини

73' Окай збив Коваленко, і це черговий штрафний удар. На користь збірної України, на цей раз.

72' 26-й фол в матчі. 16:10 за цим показником. Пластун ж зараз порушив правила проти опонента, заробивши для господарів штрафний удар.

71' Знову прострілював Байрам з лівого флангу, але до м'яча дісталися раніше захисники збірної України, які і вибили сферу подалі від небезпечної зони.

69' Пробивав Маліновський, але парирував цей удар голкіпер господарів.

68' Втікав Циганков від захисника збірної Туреччини, однак збили його, пошкодував жовту арбітр, небезпечний штрафний виконає збірна України.

67' Черговий кутовий Сердар заробляє. Матвієнко вибиває сферу за лицьову лінію. Турки розігрують корнер, але ні до чого стандарт біля воріт збірної України не призводить.

66' Малиновський з партнером ледь не відірвали ноги Сердару. У зв'язку з цим рефері знову був змушений зупинити гру і призначити штрафний удар.

65' Байрам завдав удар по воротах суперника з-за меж штрафного, але влучити по воротах Луніна йому не вдалося. Сфера знову вище цілі полетіла.

63' Не хочуть програвати футболісти збірної України. Потрібна їм перемога, ну, а чергова атака господарів завершилася падінням Зінченко. Байрам проти нього фолив, справедлива жовта картка.

62' Сергій Болбат з'явився на полі замість Євгена Коноплянки, очікує на свій дебют Мар'ян Швед.

61' Знову забивають турки, але знову фол в атаці фіксує арбітр. Українцям слід грати уважніше біля своїх воріт.

59' Трибуни свистять, женуть своїх гравців уперед, однак гра поки що рівна.

57' Черговий кутовий удар подали футболісти збірної Туреччини, але фол в атаці зафіксував рефері. Хапається за голову Луческу, не розуміючи, як же так вийшло, що сфера дісталася українцям.

56' Ерсой на поле замість Айхана тим часом з'явився. Чергова ротація відбулася в складі господарів поля. Незабаром свою перестановку буде використовувати і Шевченко.

55' Ундер спокійно з лінії штрафного відпасував м'яч на партнера, але у Байрама удар не вийшов. Сфера від ноги футболіста полетіла за межі поля. Занадто багато неточностей у господарів.

54' Кутовий біля протилежних воріт. Пішла передача з лівої бровки в штрафну збірної Туреччини, і захист господарів діє на висоті. Малиновський до снаряду не зміг дістатися.

53' Корнер слідом невдало розіграли футболісти збірної Туреччини. Лунін зіграв на виході і забрав сферу в руки.

52' Гольовий момент створює збірна Туреччини. Ундер, після передачі від партнера в центр розстрілював ворота збірної України, але зумів Лунін якимось чином зреагувати і свою команду врятувати, переправивши сферу на кутовий.

51' Ірфан зараз притримав Коноплянку за футболку і завалив його на газон. Головний арбітр в черговий раз зупинив гру і показав жовту картку футболісту збірної Туреччини.

50' Малиновський на поле замість Шапаренко вийшов в перерві. На жовтій картці цей футболіст "висів", і тепер таких на газоні не залишилося.

49' Гюрлер замість Озякупа також з'явився у турецького колективу.

48' Тосун в перерві замість Унала вийшов. І ця заміна в таборі збірної Туреччини не єдина.

47' Караваєв прострілював на Коноплянку, той намагався пробити, але через газон постріл вийшов занадто слабким.

46' Другий тайм розпочався!

На цьому перший тайм завершується, збірна України показала хорошу гру, хоча турки створили більше гострих моментів.

45' Пішла подача, однак в аут вибивають м'яч гравці збірної Туреччини.

45' Кутовий вже в доданий арбітром час заробив Коноплянка, залишилося грати 30 секунд.

44' Намагався Макаренко розрізну передачу виконати, однак в останній момент пас перехопив захисник збірної Туреччини.

43' Відбулося закидання у вільну зону на Зінченка, однак Олександр опинився у офсайді.

41' Кутовий заробила збірна Туреччини, після розіграшу пішла подача в центр і туркам вдалося забити гол, однак фол в атаці зафіксував арбітр.

40' Намагався Унал протиснутися в штрафну збірної України, але занадто щільно його зустріли захисники опонента. Форварду створити в підсумку щось небезпечне біля чужих воріт не вдалося.

39' Втратили у центрі поля м'яч гравці збірної України, але дуже швидко повернули його назад.

38' Трохи заспокоїлась гра, не поспішають гравці збірної України в атаку.

36' Схопив зараз руками Шапаренко Юнуса Маллі, за що удостоївся від арбітра першу картку жовтого кольору в цій зустрічі. Все по справі тут.

34' Момент в збірної України. Зінченко красиво пішов у фланг від захисників збірної Туреччини. Не забарився прострілити з лівого флангу на ближню штангу. Встиг Болат стрибнути за снарядом і рукою переправив його в бік від рамки.

33' Грає першим номером збірна України. Турки притислися до своїх воріт.

32' Шапаренко зараз отримав по ногах. Свистить місцева публіка, вважаючи, що проти гравця збірної України, як мінімум, ніхто правила не порушував. Але це не так.

31' А зараз подача від кутового прапорця вийшла не найкращою. Сфера перелетіла штрафний майданчик збірної України і вийшла за межі поля. В даному випадку аут вдалося заробити "жовто-синім".

30' Подача корнера, і грає головою Шапаренко. Зінченко головою виніс сферу за лицьову. Черговий кутовий подадуть господарі поля.

29' Байрам прострілював з лівого флангу, однак Пластун у підкаті вибив м'яч на кутовий.

28' Шапаренко виконав з правого флангу подачу на хід партнеру, але Болат надійний. Перший номер збірної Туреччини вискочив з рамки і забрав сферу в свої рукавички.

27' Байрам невдало зіграв у своєму штрафному і скинув м'яч після подачі з бровки прямо в центр. Зінченко набігав на цей пас і в дотик пробивав по воротах суперника, але зовсім трохи не влучив у ціль.

26' Болат легко парирував удар Макаренко. Вдалося зловити сферу намертво в свої рукавички.

25' Перший небезпечний момент в збірної України. Зінченко видав пас на хід Циганкову, який в дотик пробивав по воротам турків, але голкіпер здорово зіграв ногою і сферу в сторону від воріт відбив. Кутовий.

24' Миколенко намагався на лівому фланзі заробити кутовий удар, проте вдалося роздобути право лише на аут.

23' До речі, в Анталії сьогодні аншлаг. Практично немає вільних місць на стадіоні. Незважаючи на незадовільні результати турків в Лізі націй, на футбол вболівальники продовжують ходити і за свою збірну переживають.

21' Володіє ініціативою збірна Україна, нічого не вдається збірній Туреччині на даний момент.

19' Циганков зараз увійшов у штрафну суперника і завдав удар у дотик в дальній кут. Снаряд пройшов занадто далеко від стійки.

18' Не було поки в нашій зустрічі по-справжньому небезпечних моментів. З одного боку, і епізодів непоганих чимало, і удари є, і контратаки, та все ніяк гольових шансів ні у однієї з команд не виникає.

17' Небезпечний момент в збірної Туреччини. Шикарна передача з лівого краю була виконана на Озьякупа. Футболіст довго підлаштовувався під м'яч і так по снаряду не влучв. Удар від воріт.

16' Пішла подача в центр штрафного, однак лише фол в атаці змогли створити господарі.

15' Шапаренко сфолив в районі центрального кола. Перший стандарт для турецької збірної за 18 хвилин матчу. Якісно поки що діють у відборі гравці збірної України.

14' Шапаренко з центру видавав передачу на лівий край, куди тікав Коноплянка, проте не вдалося 10-му номеру української команди м'яч на швидкості отримати. Чергова перспективна атака гостей нічим хорошим не закінчилася.

13' Змогла відвести Україна гру від своїх воріт. Мало що виходило у гостей в перші десять хвилин, але зараз, як здається, все стає на свої місця.

12' Низом пішов пас у штрафну на Шапаренко, який в дотик віддав Коноплянці, однак подача Євгену на дальню праву стійку залишала бажати кращого. Сфера пішла за межі поля, буде удар від воріт.

11' Зінченко зараз здорово пройшов до лицьової лінії, прострілив м'яч в штрафну суперника і заробив перший кутовий для своєї команди.

10' Маллі з лінії штрафного пробивав у дальній кут, однак в ціль не влучив. Здалося там Юнусу, що був мікрорікошет від ноги захисника, і він не міг просто так промахнутися по воротах, проте так не здалося судді, який призначив удар від воріт.

9' Караваєв пішов по правому флангу в атаку, після чого прострілив м'яч у вільну зону, але туди ніхто з українських футболістів увірватися не встиг. У зв'язку з цим, дуже спокійно на виході зіграв голкіпер господарів.

8' Збірна України спробувала піти в позиційний напад, але до чужого штрафного вона так і не дісталася. Турки досить високо зустрічають наших гравців.

7' Піднімає зараз боковий арбітр свій прапорець, визначаючи, що у Унала перше положення "поза грою" в цій зустрічі. Схоже, що судді з Косово праві.

6' Продовжує 10-й номер збірної України лежати на газоні. Допомагають нашому капітану медики. Схоже, що ось-ось він повернеться в гру.

5' Бадьоро почали футболісти збірної Туреччини цю зустріч. Ну, а у нас на газоні опинився гравець в жовтій формі. Коноплянці дісталося ліктем по обличчю.

4' Завдав зараз удар по воротах Коноплянка метрів з тридцяти. Сфера полетіла набагато вище цілі. Не найкращий удар у виконанні Євгена.

3' Не найкращого стану сьогодні поле в Анталії. Потрібно сподіватися, щоб газон не заважав грі.

2' Перший небезпечний момент біля воріт збірної України. Унал з-під Матвієнко наносив удар після прострілу в лівого флангу. Пробивав гравець збірної Туреччини удар в ближній кут, і тільки дивом в ціль він тут не потрапив. М'яч поруч з лівою стійкою пролетів.

1' Україна розводить м'яч в центрі поля!

Команди вийшли на поле, зовсім скоро матч розпочнеться.

Шевченко обіцяв усім дати змогу зіграти.

Команди вже визначилися з формою.

Уже оголошені стартові склади команд.

Сьогодні збірна України проведе товариську гру проти Туреччини в Анталії.

Початок гри о 19:30, 20 листопада.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:15.

Актуально: Туреччина - Україна: дивитися онлайн пряму трансляцію 20.11.2018

Нагадаємо, збірна провела повноцінне тренування в Туреччині.

Джерело - Чемпіон.