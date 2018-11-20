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Туреччина - Україна: анонс та прогноз товариського матчу

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Туреччина - Україна: дивитися онлайн пряму трансляцію 20.11.2018

Сьогодні 14:03 917 0
Туреччина - Україна: дивитися онлайн пряму трансляцію 20.11.2018

Не пропустіть контрольну гру Туреччина - Україна онлайн. Матч відбудеться 20.11.2018. Початок - 19:30.

Трансляцію Туреччину - Україна дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

В Україні пряму трансляцію гри Словаччина - Україна покажуть телеканали Україна та Футбол 2.

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Туреччина - Україна онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Туреччина - Україна, матчу Ліги Націй можна починаючи з 19:20, а стартовий свисток пролунає о 19:30.

Раніше Чемпіон писав про 10 головних надій українського футболу. ВІДЕО

 

Джерело - Чемпіон.

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