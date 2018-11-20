Україна - Туреччина: суперники визначилися з формою

В Анталії збірна України зіграє у товариському матчі проти збірної Туреччини. На традиційній ранковій передматчевій нараді, зокрема, було визначено, в яких комплектах форми сьогодні зіграють суперники.

Про це повідомляє федерація футболу України.

Господарі поля зіграють у білій формі, а збірна України гратиме у жовтому комплекті.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:15.

Джерело - ФФУ.