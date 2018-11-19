Шевченко: В поєдинку з Туреччиною дамо зіграти всім

На контрольний матч проти Туреччини Андрій Шевченко запланував кадрову ротацію.

Про це розповів сам головний тренер збірної.

"Я з великою повагою ставлюся до Луческу. Цей фахівець довгий час працював в Україні і зробив вагомий внесок в розвиток нашого футболу. Завтра нас чекає спаринг з гідним суперником. У Туреччині молода і дуже перспективна команда, яка також знаходиться в процесі свого становлення.

У нас буде шанс дати ігровий час тим виконавцям, які не завжди його отримують в офіційних матчах. Подивимося, хто проявить себе і на кого ми зможемо розраховувати наступного року.", - заявив Шевченко на прес-конференції.