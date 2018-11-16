Збірна України U-21 втратила перемогу в матчі проти Грузії. ВІДЕО

Молодіжна збірна України не зуміла утримати переможний результат проти Грузії в товариській зустрічі, яка відбувалася на НТК імені Баннікова.

Українці по ходу матчу вели в рахунку 1:0 і 3:1. Однак однією з ключових подій стало вилучення Янчака, який високо піднятою ногою розсік голову супернику. До кінця матчу грузинські гості зуміли відіграти дефіцит у два голи і звели матч до нічиєї.

Товариський матч молодіжних збірних U-21

16 листопада

Україна - Грузія 3:3 (2:1)

Голи: Русин 7 (пен.), Лєднєв 45+1, Янчак 60 - Лаквехеліані 35, Лаквехеліані 77, Лежава 85

Нагадаємо, свій матч також проведе національна збірна України проти Словаччини.

За текстовою трансляцією матчу можна спостерігати на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.