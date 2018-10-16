Україна перемогла Чехію та вийшла до найсильнішого дивізіону Ліги Націй

Збірна України перемогла у Харкові Чехію та здобула путівку до елітного дивізіону Ліги Націй.

Україну в матчі проти Чехії влаштовувала нічия, яка дозволяла нашій команді достроково гарантувати собі перемогу в групі B1 та вихід до найсильнішого дивізіону Ліги Націй.

Команда Андрія Шевченка вийшла вперед на 43-й хвилині. Після скидки Романа Яремчука потужним ударом з-за меж штрафного майданчика впритул зі стійкою відзначився Руслан Маліновський.

Збірна України перемогла Чехію 1:0, достроково виграла змагання у своїй групі та вийшла до дивізіону A Ліги Націй, де вона виступить у другому розіграші турніру.

Ліга Націй

4-й тур

Група B1

16 жовтня

Україна - Чехія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 43 Маліновський

Україна: П’ятов, Матвієнко, Ракицький, Бурда, Караваєв, Степаненко, Коноплянка (79 Циганков), Маліновський (85 Зінченко), Марлос, Ярмоленко, Яремчук.

Чехія: Павленка, Челюстка, Гебре-Сілассіє, Брабец, Барка, Дочкал, Янкто, Шик (73 Крменчик), Видра (76 Змргал), Павелка, Новак.

Попередження: 19 Челюстка, 39 Ракицький.

Нагадаємо, у матчі проти Чехії Євген Коноплянка перевершив досягнення Сергія Реброва у збірній України.

Гра між Україною та Чехією розпочалася із хвилини мовчанні у пам’ять про легендарного тренера Олега Базилевича.

Джерело - Чемпіон.