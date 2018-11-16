Словаччина - Україна: ставки букмекерів

Сьогодні, 16 листопада відбудеться матч п'ятого туру Ліги націй між Україною та Словаччиною.

Матч розпочнеться о 21:45.

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Експерти букмекерської контори Фаворит спорт не вірять у перемогу підопічних Андрія Шевченка. Перемогу жовто-синіх оцінюють з коефіцієнтом 3.25. Дещо менший коефіцієнт на нічийний результат — 3.2. А от на перемогу словаків спеціалісти дають коефіцієнт 2.37.

Нагадаємо, за текстовою трансляцією матчу можна спостерігати на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.