Словаччина - Україна: стартові склади команд

Словаччина та Україна зустрінуться в рамках Ліги націй 2018/19. Тренери визналися зі складами команд.

Ця гра фактично не має турнірного значення, тому тренери мають змогу поекспериментувати.

Відзначимо вихід у стартовому складі збірної голкіпера Динамо Дениса Бойка замість капітана Андрія Пятова у воротах. Через несподівану травму не може зіграти основний нападник Гента Роман Яремчук, якого міняє дебютант Андрій Борчук з Маріуполя. Замість травмованих Ярмоленка і Марлоса виходять ще один динамівець Віктор Циганков і півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Словаччина: Дубравка, Пекарік, Шкртел (к), Шкріняр, Ганцко, Грегуш, Руснак, Куцка, Гамшік, Мак, Зреляк.

Україна: Бойко, Караваєв, Бурда, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Степаненко, Маліновський, Циганков, Борячук, Коноплянка (к).

За текстовою трансляцією матчу можна спостерігати на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.