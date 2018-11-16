Словаччина - Україна: 4:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Завершується поєдинок. Збірна України розгромно програє Словаччині. Експеримент Шевченка не вдався, однак багато молодих гравців змогли спробувати свої сили в матчі такого рівня, за що можна подякувати Андрію Миколайовичу.

90' Повертався у захист Циганков, і намагався вибити м'яч на кутовий, але влучив у власну поперечину.

90' Подача на дальню стійку, однак вдалося вибити м'яч гравцям збірної України.

90' Три хвилини додав суддя до основного часу поєдинку.

90' Небезпечний штрафний зробляють господарі. Ігор Пластун отримав "гірчичник".

89' Підходить до свого кінця матч. Збірна України активно пресингує суперників, однак ті просто контролюються м'яч.

88' Подавав Стох, однак у офсайд заскочили гравці збірної Словаччини.

87' Тарас Степаненко зірвав контратаку збірної Словаччини, жовта картка для капітана.

86' Забив Міхал Дюриш, однак з положення "поза грою".

85' Притисли словаки нашу збірну наприкінці матчу. Не поспішають вперед господарі.

84' Гамшик розіграв з Стохом, той подав у центр штрафного майданчику, однак Бойко спокійно вийшов і забрав м'яч у руки.

83' В контратаку вибігали гравці збірної Словаччини. Дюриш пробивав у дальній кут воріт, однак Матвієнко у підкаті перевів м'яч на кутовий.

82' Заімна в збірної Словаччини. Замість Зреляка на поле вийшов Дюриш.

80' Десять хвилин залишилося. Можна вже сказати, що експеремент Шевченка не спрацював. Андрій Миколайович вже до 70-ї хвилини виконав усі заміни, однак кардинально малюнок гри змінити не вдалося.

78' Малиновьский пройшов по центру, поклав захисника на газон і скинув Зінченку під удар. Олександр пробив потужно, однак прямо в руки кіперу.

77' Класна комбінація пройшла в збірної України. Коваленко видав шикарну передачу на Караваєва, той скинув на Циганкова. Динамівець намагався забити п'ятою, але не влучив по м'ячу Віктор.

75' Маліновський пробив з дальньої дистанції. Біля стійки пройшов м'яч.

73' На ударній позиції в штрафному майданчику суперника опинився Тарас Степаненко, але дуже не влучно пробив капітан збірної.

71' У центр послідувала передача на Маліновського, якому відразу три захисники заважали пробити. В результаті сфера після рикошету від ноги захисника прилетіла точно в руки голкіперу.

70' 20 хвилин залишається до кінця поєдинку, поки що збірна України не продемонструвала, яким чином зможе відігратися.

69' Стох замість Мака на полі з'явився тим часом. Чергова заміна у нашому поєдинку.

67' Шапаренко видав прекрасну передачу на Зінченка, той вирішив пробити з-під захисника, однак з ноги злетів м'яч і полетів на трибуни.

65' Подавав Малиновський з кутового м'яч, Тарас Степаненко непогано пробив, але прямо в руки голкіперу.

64' Микола Шапаренко дебютує за збірну Україну, замість Євгена Коноплянки виходить молодий українець.

63' Заміна в складі збірної України. Замість Борячука на поле вийшов Коваленко.

62' Знову володіє ініціативою збірна України, але вийти в атаку все ще не вдається.

60' Гол. Словаччина забиває. Неймовірний постріл від Роберта Мака. Отримав м'яч біля лінії штрафного майданчика, підробив і пробив у дальній кут. Без шансів для Дениса Бойка.

58' Збірна України володіє м'ячем, але поки без гостроти попереду.

56' Ще момент був у Зреляка, але Бойко завадив Адаму нанести вирішальний постріл. Сфера пролетіла через всю штрафну і виявлявилася за лінією поля.

54' Пішла подача з лівого флангу, і Караваєв на ближній штанзі виграв верхову боротьбу у суперника, але пробив вище воріт.

52' Гол. Забиває третій гол Словаччина. Відбулася затяжна атака після розіграшу стандарту, спочатку словаки влучили в стійку, м'яч відрикошетив до Руснака, той прострілив на Зреляка, якому залишалося просто підставити ногу.

51' Зфолив Зінченко в центрі поля. Стандарт для Словаччини.

50' Активізувалися словаки після пропущеного голу. Заволоділи ініціативою господарі.

49' Втікав Коноплянка у контратаку, Грегош зумисно збив українця, жовта картка для словака.

47' ГООООООООЛ! Коноплянка відіграє один гол! Караваєв пройшов по вільному флангу, віддав точний пас на Євгена Коноплянка, а капітан збірної в дотик поклав м'яч у дальній кут воріт.

46' Другий тайм розпочинається!

На цьому перший тайм завершується, Словаччина дуже впевнено провела першу половину гри, завдяки чому отримала перевагу в два м'яча. Шевченко має щось змінити в малюнку гри, щоб перевернути хід протистояння на свій бік.

45' З дальньої дистанції пробивав Маліновський, однак у руки голкіперу пішов м'яч.

45' Кутовий розіграли футболісти збірної України. Але на виході здорово зіграв голкіпер, який і забрав снаряд у свої руки. Просто і дуже надійно.

45' Караваєв увірвався справа в чужу штрафну, спробував потужно прострілити, але першим на м'ячі виявився захисник збірної Словаччини, який виніс м'яч на кутовий.

45' Дві хвилини додає арбітр до другої половини гри.

44' Марек Гамшик вирішив пробити з дальньої дистанції, але трохи невлучно.

42' Ганцко в боротьбі з противником в чужій штрафній невдало приземлився на газон і пошкодив м'яз. Можливо доведеться ще одну вимушену заміну робити словакам.

41' Знову збірна України заволоділа ініціативою, однак побудувати небезпечну атаку не вдається. По перерві Шевченко має виконати ще одну заміну.

39' Чергова розмашиста атака збірної Словаччини. Простріл від Пекарика з правого флангу. На щастя, в центрі нікого не виявилося, футболісти збірної України вибили м'яч в центр поля.

37' Пекарик намагався на правому фланзі проскочити з м'ячем, однак сильно прокинув його собі на хід, в результаті чого снаряд за бокову лінію полетів.

35' Намагаються українці атакувати, але дуже щільно розташовується оборона збірної Словаччини.

34' Другий свій кутовий заробили футболісти збірної Словаччини. Розіграш стандарту, однак Гамшик виконав неточну передачу на дальню штангу.

33' Заволоділи м'ячем гравці збірної України, але поки не вдається створити гостру атаку.

32' Багато зіткнень у нашій зустрічі. І зараз вже Пекарик опинився на газоні, отримавши пошкодження. Був змушений футболіст покинути межі поля.

30' Забирають на ношах Куцку за межі стадіону. Схоже, що прямо в госпіталь відправиться Юрай. Дуже прикра втрата, і зовсім не до радозів господарям зараз.

29' Матуш Беро на поле замість Юрая Куцьи з'являється. Футболістові збірної Словаччини ми побажаємо якнайшвидшого одужання, звичайно ж.

27' Куцка не може піднятися. Всю силу він в свій удар вклав в попередньому епізоді, і, схоже, що забив м'яч ціною пошкодження.

26' Гол. Словаччина подвоює перевагу. Саме травмований Куцка забив гол. Тільки Юрай повернувся на газон, як отримав м'яч в центр, просунувся до воріт, і, що є сили, вистрілив в правий від себе кут рамки збірної України. Бойко сферу відбив, але якось не впевнено, після чого "круглий" влетів у сітку. Помилка голкіпера!

25' Куцка продовжити зустріч, судячи з усього, не може. Влігся він на газон зараз і буквально стогне від болю. Просить футболіст з'явитися на газоні медичну бригаду, в зв'язку з чим арбітру доводиться зустріч зупинити.

23' Ще один простріл у штрафну збірної України. Грає на випередженні там 15-й номер словаків, який головою направляє снаряд в ближній від себе лівий кут і лише дивом не влучає в ціль.

22' Бурда кинувся в жорсткий підкат, і зарядив по ногах своєму опонентові. Дісталося в цьому ігровому епізоді Куцці, ну, а футболіст збірної України отримав "гірчичник".

21' Перший свій кутовий в цій зустрічі заробили футболісти збірної Словаччини. З правого флангу пішла навісна подача на ближній кут воротарського, де на виході впевнено зіграв Бойко.

20' Мак з входу в штрафну завдав постріл у дальній кут, але не зумів влучити в ціль. Снаряд полетів вище воріт. Та й голкіпер української команди ситуацію повністю контролював.

19' Страждає зараз Куцка і лежить на газоні. У боротьбі з Маліновським він отримав пошкодження, і суддя був змушений зупинити гру, потрібна футболістові господарів медична допомога.

18' Намагався зараз Зінченко підловити на помилці воротаря збірної Словаччини, але виконав дуже неточний удар з-за меж штрафного.

17' Побіг по лівому флангу Куцка, але потрапив у очевидний офсайд.

16' Досить багато дрібних фолів в нашій зустрічі. Суперники постійно вступають в контактну боротьбу і борються буквально за кожен м'яч.

15' Заміна в збірної України. Не впорався, на думку Андрія Шевченка, зі своїм завданням на полі Кривцов. Пластуна в зв'язку з цим на поле випускає головний тренер збірної.

14' Передача з флангу у господарів поля. М'яч дійшов до лівого кута воротарського, звідки Гамшик розстрілює ворота суперника, і тільки дивом не потрапляє в ліву від себе область воріт.

12' Затримався Кривцов в обороні, але рефері не побачив, що з-за спини захисника вилітав Гамшик. Несправедливо тут Словаччині визначили офсайд.

10' Українці відійшли великими силами назад. Поки команда не думає навіть про атакуючі дії.

7' Продовжують досить активно пересуватися з м'ячем словаки. Мак виконував подачу в чужу штрафну, але ніхто з партнерів його не підтримав попереду.

6' Гол. Забивають словаки. Гамшик віддав Руснаку передачу під удар, той потужно пробив і влучив у дальній від воротаря кут воріт. Здалося, що невеликий рикошет був присутній у цій ситуації.

5' Небезпечний фол біля воріт збірної України, Бурда збив Ганцка біла лінії штрафного майданчика.

4' Заволоділа ініціативою словацька збірна, однак до атаки справа не доходить.

3' Фолять словаки в центрі поля, штрафний для України.

2' Контролює м'яч збірна України в центрі поля, не поспішають поки вперед гості.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України.

Команди вийшли на поле, Мартін Шкртел отримав пам'ятну футболку, на честь сотої гри за збірну.

Збірна України U-21 втратила перемогу в матчі проти Грузії.

Букмекери вважають словаків фаворитами на цю гру.

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні збірна України проведе свій останній матч Ліги Націй у групі В проти збірної Словаччини.

Початок гри о 21:45, 16 листопада.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

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У першій грі між сьогоднішніми суперниками, яка відбулася 9-го вересня у Львові, перемогу світкували підопічні Шевченка, завдяки голу Андрія Ярмоленка (1:0).

Нагадаємо, що збірна України, перемігши в Харкові Чехію, достроково пробилася до елітного дивізіону Ліги Націй.

Джерело - Чемпіон.