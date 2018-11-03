УПЛ. Шахтар - Динамо: 0:0. ОНЛАЙН

Шахтар - Динамо

Харків, ОСК Металіст

Головний арбітр: Віталій Романов

22' Гольовий момент в Динамо! Втік Сідклей по флангу і видавав Вербичу на порожні ворота, але трохи засильною вийшла передача. Перший супермомент у матчі.

21' Володіють "гірники" м'ячем, однак далі центру поля поки не проходять.

20' Алан Патрік виконав неточну поперечну передачу, Циганков перехопив, пішов вперед, але суддя зупинив атаку через порушення правил: Вербич заблокував Степаненко.

18' Фол в атаці: Дентіньо підіграв собі рукою.

17' Мораес увірвався в штрафну з лівого флангу, прострілив у центр, але Ісмаїлі вдарив повз м'яч, а захисник вибив снаряд куди подалі.

15' Степаненко закинув м'яч в район 11-метрової позначки, Мораес впав у штрафному майданчику Динамо, але суддя розвів руками.

14' Не випускає Шахтар суперника з власної половини поля, тільки м'яч отримують гравці Динамо відразу щильний пресинг приносить "гірникам" відбір.

13' Довга діагональ на Ісмаїлі не пройшла: бразилець не зміг зупинити м'яч.

12' Все ж оновили Степаненку капітанську пов'язку, а тим часом м'яч майже не затримується в центрі поля.

11' Подача з кутового вийшла гострою, але м'яча ніхто не торкнувся, і П'ятову не склало труднощів руками накрити його.

10' Сідклей пройшовся лівим флангом, прострілив, але Кривцов вибив м'яч на кутовий. Перший момент у Динамо.

9' Шепелєву знадобилася допомога медиків. Багато зупинок в перші хвилини.

8' "Гірники" заробили стандарт на правому фланзі атаки. Ракицький виконай подачу в штрафний майданчик суперника, але кияни відбилися.

7' Кендзьора закинув м'яч зі своєї половини поля на хід Вербичу, але не вистачило точності

6' У Тараса Степаненка виявилися якісь проблеми з капітанською пов'язкою, віддав її Фонсеці.

5' Шахтар з перших хвилин грає першим номером, тотальний контроль м'яча від "гірників".

4' Продемонстрували Тайсона, активно підтримує своїх товаришів по команді з лави запасних бразилець.

3' Кендзьора головою вибив м'яч зі своєї штрафної площі після небезпечного навісу з правого флангу атаки Шахтаря.

2' Грубий фол в центрі поля від Кендзьори, міг арбітр дати жовту картку, але пробачив поляка.

1' Шахтар віддає перший пас в матчі, з центру поля.

Відбулося рукостискання, майже усі гравці Динамо потисли руку Жуніору Мораесу.

Команди вийшли на поле, лунає гімн України.

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Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 3-го листопада, Шахтар зіграє проти Динамо у рамках 14-го туру української Прем'єр ліги.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію починаючи з 16:45.

Джерело - Чемпіон.