Шахтар - Динамо: Найкращі голи українського класіко. ВІДЕО

Сьогодні, 3-го листопада, Шахтар зіграє проти Динамо в рамках 14-го туру УПЛ.
За довгу історію українського класіко команди зіграли 86 матчів у всіх турнірах: 32 рази вигравав Шахтар, 31 раз перемогу здобувало Динамо, а також 23 матчі зіграли внічию.
Актуально: Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція.
За час проведення чемпіонату України в очних зустрічах команди забили 212 голів: 109 - Шахтар, 103 - Динамо.
Чимало з цих голів стали шедеврами українського футболу.
До вашої уваги найкращі голи протистояння Шахтаря та Динамо:
Нагадаємо, букмекери визначили фаворити в матчі Шахтар - Динамо.
Також, Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію українського класіко.
Джерело - Чемпіон.
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