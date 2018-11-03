Шахтар - Динамо: Найкращі голи українського класіко. ВІДЕО

Сьогодні, 3-го листопада, Шахтар зіграє проти Динамо в рамках 14-го туру УПЛ.

За довгу історію українського класіко команди зіграли 86 матчів у всіх турнірах: 32 рази вигравав Шахтар, 31 раз перемогу здобувало Динамо, а також 23 матчі зіграли внічию.

За час проведення чемпіонату України в очних зустрічах команди забили 212 голів: 109 - Шахтар, 103 - Динамо.

Чимало з цих голів стали шедеврами українського футболу.

До вашої уваги найкращі голи протистояння Шахтаря та Динамо:

Нагадаємо, букмекери визначили фаворити в матчі Шахтар - Динамо.

Також, Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію українського класіко.

Джерело - Чемпіон.

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