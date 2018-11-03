Степаненко все ж вийде у складі Шахтаря

Сьогодні, третього листопада, Шахтар приймає на власному полі Динамо.
Матч важливий для обох колективі.
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До вашої уваги стартові склади команд:
Чемпіонат України, УПЛ
14 тур
3 листопада
Шахтар — Динамо
Динамо: П'ятов, Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Патрік, Болбат, Дентіньо, Мораес.
Шахтар: Бойко, Шепелєв, Вербич, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей, Піварич, Бурда, Буяльський, Кедзьора.
Нагадаємо, текстову трансляцію матчу ви можете переглянути на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.