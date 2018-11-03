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Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО

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Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО

Вже сьогодні, 3-го листопада, Шахтар зустрінеться з Динамо в рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги.

Між головними тренерами цих команд вже виникло певне змагання, яке розпочалася ще у 2017-му році, з приходом Хацкевича на пост головного тренера Динамо.

До цього Паулу Фонсека зробив золотий дубль вигравши боротьбу за чемпіонат та Кубок у Сергія Реброва.

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Перше протистояння між цими тренерами відбулося влітку 2017-го в матчі за Суперкубок України. Досить очікувано Шахтар переміг з рахунком 2:0. На той момент "гірники" мали зіграний склад, а також стабільну гру, в той час як Хацкевич лише розпочав свою роботу з Динамо.

Вже через тиждень у Харкові відбувся реванш у рамках 2-го туру чемпіонату України. Усі очікували легку перемогу Шахтаря, однак сенсаційно Динамо виграло з рахунком 0:1.

Ще за три місяці команди зіграли у другому турі першого кола чемпіонату на НСК Олімпійському. Усі чекали запеклої баталії, однак команди не змогли забити жодного голу в матчі.

Наступний матч між цими командами відбувся у Харкові. І знову у Прем'єр-лізі перемогу здобули підопічні Олександра Хацкевича і знову 1:0.

Далі команди зустрілися у вирішальному матчі Кубку України. Після серії вдалих матчів від Динамо усі очікували запеклої боротьби за трофей, однак Шахтар без проблем здолав киян з рахунком 2:0.

Останнім українським класіко сезону 2017/18 став матч заключного туру чемпіонату України, який вже нічого не вирішував, адже Шахтар гарантував собі чемпіонство у попередньому матчі. Через фінал Ліги Чемпіонів командам довелося грати на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Турнірного значення цей матч не мав, тому команди грали тільки на перемогу. Чергову звитягу в чемпіонаті здобули кияни в напруженій боротьбі - 2:1.

У першому сезоні Фонсека та Хацкевич одержали по 2 перемоги в очних зустрічах та один матч завершився в нічию. Нічия в очних зустрічах не скасовує трофеїв, які здобули "гірники" протягом року.

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Новий знову розпочався з поєдинку за Суперкубок України. На цей раз Динамо не виглядало явним аутсайдером, експерти давали командам приблизно однакові шанси на перемогу. Динамо здобуло перемогу з мінімальним рахунком, завдяки помилці П'ятова на початку матчу.

Останнім класіко до сьогодні є матч першого туру УПЛ на НСК Олімпійському. Динамо знову виграло з мінімальним рахунком 1:0.

Зараз Хацкевич випереджає Фонсеку в очних протистояннях з рахунком 5:2, що додає інтересу до перегляду матчу Динамо - Шахтар.

Нагадаємо, Чемпіон проведе текстову трансляцію українського класіко.

Раніше, букмекери визначили фаворита у грі Шахтар - Динамо.

Джерело - Чемпіон.

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