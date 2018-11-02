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Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018

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Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018

Вчора 23:17 172 0
Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018

Не пропустіть українське супердербі Шахтар - Динамо онлайн. Матч відбудеться 3.10. 2018. Початок - 17:00.

Трансляцію Шахтар - Динамо - дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Шахтар - Динамо: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2. 

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Гру Шахтар - Динамо онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Шахтар - Динамо, матчу Чемпіонату України можна починаючи з 16:55, а стартовий свисток пролунає о 17:00.

Джерело - Чемпіон.

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