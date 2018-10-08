Лідери Ла-Ліги продовжують розкидатися очками: відеоогляд 8 туру

У Ла-Лізі відгримів восьмий тур.
Лідери мадридський Реал та каталонська Барселона знову втратили очки.
Тож яким був цей тур в іспанській першості — дивіться у нашому відеоогляді.
Атлетік — Реал Сосьєдад 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 — 30 пен Оярсабаль, 1:1 — 32 Муньяїн, 1:2 — 47 Сангаллі, 1:3 — 74 пен Оярсабаль.
Жирона — Ейбар 2:3 (2:2)
Голи: 0:1 — 12 пен Чарлес, 1:1 — 40 Стуані, 2:1 — 42 Стуані, 2:2 — 45+5 Арбілла, 2:3 — 72 Енріч
Хетафе — Леванте 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 60 Барді
Алавес — Реал Мадрид 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 90+5 Санчес
Леганес — Райо Вальєкано 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 14 Каррілью
Вальядолід — Уеска 1:0 (1:0)
Гол: 28 Алкараз
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Атлетіко — Бетіс 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 74 Корреа
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Еспаньйол — Вільєреал 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 — 7 Перес, 1:1 — 45 Екамбі, 2:1 — 79 Дардер, 3:1 — 90+2 П'ятті
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Севілья — Сельта 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 — 39 Сарабія, 2:0 — 61 Єддер, 2:1 — 85 Буфал.
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Валенсія — Барселона 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 — 2 Гарай, 1:1 — 23 Мессі
Нагадаємо, сьогодні в Україні відбудеться донбаське дербі.
Джерело - Чемпіон.