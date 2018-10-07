Шахтар не зміг переграти Зорю в УПЛ

У 11-му турі чемпіонату України Шахтар зіграв на своєму полі внічию із Зорею.

У центральному матчі 11-го туру чемпіонату України Шахтар грав у Харкові проти Зорі. Донеччани вийшли вперед на 39-й хвилині, коли відзначився Жуніор Мораес, який забив 10-й гол у нинішньому сезоні УПЛ.

Зоря відновила рівновагу на 50-й хвилині. Суддя призначив пенальті, за те, що Микола Матвієнко збив у штрафному майданчику Владислава Кабаєваю. Ігор Харатін не зміг переграти голкіпера Шахтаря Андрія П’ятова, але вдало зіграв на добиванні.

Шахтар зіграв із Зорею внічию 1:1.

Чемпіонат України, УПЛ

11-й тур

7 жовтня

Шахтар - Зоря 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Мораес, 1:1 - 50 Харатін

Шахтар: П’ятов, Матвієнко, Кривцов, Бутко, Ісмаїлі, Тайсон (78 Веллінгтон Нем), Степаненко, Марлос, Майкон, Фернандо Педро (65 Кайоде), Мораес.

Зоря: Луїс Філіпе, Харатін, Чечер (70 Литвин), Сваток, Сілас, Караваєв, Чеберко, Громов (86 Михайличенко), Кабаєв (70 Тимчик), Руїс, Рафаель.

Попередження: 14 Руїс, 44 Мораес, 48 Матвієнко, 74 Харатін, 90 Михайличенко.

Нагадаємо, у іншому матчі 11-го туру Десна у меншості перемогла Львів.

Раніше, Олександрія здобула у 11-му турі УПЛ вольову перемогу над Чорноморцем.

Джерело - Чемпіон.