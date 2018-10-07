Шахтар - Зоря: анонс та прогноз донбаського дербі

Шахтар - Зоря
УПЛ, 11 тур
ОСК Металіст, Харків, 7 жовтня 17:00
Арбітр: Микола Кривоносов
Шахтар підходить до матчу проти Зорі в якості одноосібного лідера чемпіонату України.
Зоря зараз у не найкращих кондиціях і можна б було сказати, що для Шахтаря це буде легка прогулянка, однак не все так ясно.
Шахтар набрав непогану форму, особливо Жуніор Мораес, який забиває з матчу в матч, однак на Шахтар може вплинути Ліга Чемпіонів.
Останній матч проти Ліона видався дуже напруженим та виснажливим і це не може не вплинути на гру донечан.
Зоря буде підходити до цього матчу у кращих фізичних кондиціях, вони цілий тиждень готувалися до матчу з Шахтарем, в той час як "гірники" думали про Ліон.
Також, Шахтар має невеликі кадрові втрати, адже Ярослав Ракицький отримав дискваліфікацію.
Видно, що без Фреда Шахтарю стало важко швидко переходити із оборони в атаку, а без Ракицького взагалі буде важко розпочинати атаки.
Зоря споконвіку була важким суперником для Шахтаря, хоча з останніх 10 ігор 9 виграли саме "гірники".
Однак можна відзначити, що з 9 перемог 7 Шахтар виграв з мінімальною перевагою.
Прогноз Чемпіона: 2:1
Орієнтовні склади:
Шахтар: П'ятов - Бутко, Кривцов, Очігава, Ісмаїлі - Степаненко, Майкон, Марлос, Тайсон, Алан Патрік - Мораес.
Зоря: Луїс Феліпе - Тимчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко - Караваєв, Харатін, Гордієнко, Сілас, Громов - Рафаель.
Джерело - Чемпіон.