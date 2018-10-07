Шахтар - Зоря: анонс та прогноз донбаського дербі

Шахтар - Зоря

УПЛ, 11 тур

ОСК Металіст, Харків, 7 жовтня 17:00

Арбітр: Микола Кривоносов

Шахтар підходить до матчу проти Зорі в якості одноосібного лідера чемпіонату України.

Зоря зараз у не найкращих кондиціях і можна б було сказати, що для Шахтаря це буде легка прогулянка, однак не все так ясно.

Шахтар набрав непогану форму, особливо Жуніор Мораес, який забиває з матчу в матч, однак на Шахтар може вплинути Ліга Чемпіонів.

Останній матч проти Ліона видався дуже напруженим та виснажливим і це не може не вплинути на гру донечан.

Зоря буде підходити до цього матчу у кращих фізичних кондиціях, вони цілий тиждень готувалися до матчу з Шахтарем, в той час як "гірники" думали про Ліон.

Також, Шахтар має невеликі кадрові втрати, адже Ярослав Ракицький отримав дискваліфікацію.

Видно, що без Фреда Шахтарю стало важко швидко переходити із оборони в атаку, а без Ракицького взагалі буде важко розпочинати атаки.

Зоря споконвіку була важким суперником для Шахтаря, хоча з останніх 10 ігор 9 виграли саме "гірники".

Однак можна відзначити, що з 9 перемог 7 Шахтар виграв з мінімальною перевагою.

Прогноз Чемпіона: 2:1

Орієнтовні склади:

Шахтар: П'ятов - Бутко, Кривцов, Очігава, Ісмаїлі - Степаненко, Майкон, Марлос, Тайсон, Алан Патрік - Мораес.

Зоря: Луїс Феліпе - Тимчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко - Караваєв, Харатін, Гордієнко, Сілас, Громов - Рафаель.

Джерело - Чемпіон.