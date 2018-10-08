Юнацькі Олімпійські ігри: в України перша медаль

У перший змагальний день ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в аргентинському Буенос-Айресі український дзюдоїст здобув першу нагороду.

Олег Вередиба у ваговій категорії 55 кг здобув бронзову нагороду. У втішному фіналі українець переміг суперником з Франції.

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Також за бронзу в Буенос-Айресі боролася українська дзюдоїстка Анастасія Балабан у ваговій категорії 44 кг, але програла і посіла четверте місце.

Нагадаємо, українські тенісистки пробилися у парний чвертьфінал на Олімпіаді.

Джерело - Чемпіон.