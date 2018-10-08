Лень провів неймовірний матч за Атланту

У передсезонному матчі НБА Атланта, за яку виступає Олексій Лень, поступилася Оклахомі — 94:113.

Цього разу українець вийшов у стартовій п'ятірці та провів на майданчику 15 хвилин. За цей час набрав 18 очок, зробив 3 підбирання та 1 асист. Коефіцієнт корисної дії Леня склав +14. Це найкращий показник у команді. Протягом матчу українець закинув 1 триочковий, 5 двоочкових і 5 з 9 штрафних кидків.

Читайте також: Леброн Джеймс міг опинитися в Торонто.

Відзначимо, що Лейкерс іншого українця Святослава Михайлюка також поступився у передсезонному матчі.

Джерело - Чемпіон.