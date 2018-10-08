Маліновський забив красень-гол у чемпіонаті Бельгії. ВІДЕО

Український півзахисник Руслан Маліновський забив п'ятий м'яч у чемпіонаті Бельгії і допоміг Генку переграти Гент у десятому турі.
Команда Маліновського в середині другого тайму грала в більшості і перемагала з рахунком 3:1. Але на цьому не зупинялася. На 67 хвилині українець зважився на удар з дальньої відстані в один дотик і красень-м'яч залетів у ворота.
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До вашої уваги відео гола.
Зауважимо, що матч завершився з рахунком 5:1.
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Натомість у складі Гента зіграли українці Ігор Пластун та Роман Яремчук.
Нагадаємо, нещодавно Маліновський віддав гольову передачу.
Також Маліновського викликали до збірної.
Джерело - Чемпіон.