Маліновський забив красень-гол у чемпіонаті Бельгії. ВІДЕО

Український півзахисник Руслан Маліновський забив п'ятий м'яч у чемпіонаті Бельгії і допоміг Генку переграти Гент у десятому турі.

Команда Маліновського в середині другого тайму грала в більшості і перемагала з рахунком 3:1. Але на цьому не зупинялася. На 67 хвилині українець зважився на удар з дальньої відстані в один дотик і красень-м'яч залетів у ворота.

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До вашої уваги відео гола.

Зауважимо, що матч завершився з рахунком 5:1.

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Натомість у складі Гента зіграли українці Ігор Пластун та Роман Яремчук.

Нагадаємо, нещодавно Маліновський віддав гольову передачу.

Також Маліновського викликали до збірної.

Джерело - Чемпіон.