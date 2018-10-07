Бордо — Нант та інші матчі Ліги 1: відео онлайн-трансляція

У Лізі 1 на фінішну пряму виходить 9 тур.
Сьогодні на сайті Чемпіон ви зможете переглянути три матчі французького чемпіонату.
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Розпочнеться день з матчу Бордо — Нант. У продовженні ігрового дня суперник Динамо Ренн на виїзді зіграє з Монако. А закінчиться недільний вечір протистоянням суперника донецького Шахтаря: Ліон — ПСЖ.
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До вашої уваги відеотрансляція ігор.
Бордо — Нант 16:00
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Монако — Ренн 18:00
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ПСЖ — Ліон 22:00
Нагадаємо, в Україні сьогодні відбудеться донбаське дербі Шахтар — Зоря
Джерело - Чемпіон.