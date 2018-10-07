Вальядолід зіграє з Уескою, а Валенсія вдома прийме Барселону. Інші матчі Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція

В іспанській Ла-Лізі відбудуться останні матчі 8 туру.
Сьогодні, 7 жовтня, відбудеться 5 ігор. Перша з них розпочнеться вже о 13 годині за Києвом.
Читайте також: Відеоогляд матчів суботи в іспанській Ла-Лізі.
Усі матчі можна переглянути на нашому сайті. До вашої уваги відеотрансляція ігор.
Вальядолід — Уеска 13:00
Читайте також: Реал на останніх хвилинах програв Алавесу
Атлетіко Мадрид — Реал Бетіс 17:15
Читайте також: де дивитися матч Динамо — Олімпік
Еспаньйол — Вільяреал 19:30
Читайте також: де дивитися матч ФК Львів — Десна
Севілья — Сельта 19:30
Читайте також6 Відеоогляд бою Мак-Грегор — Нурмагомедов
Валенсія — Барселона 21:45
Нагадаємо, в Україні відбудеться донбаське дербі
Джерело - Чемпіон.