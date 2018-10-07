Вальядолід зіграє з Уескою, а Валенсія вдома прийме Барселону. Інші матчі Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція

В іспанській Ла-Лізі відбудуться останні матчі 8 туру.

Сьогодні, 7 жовтня, відбудеться 5 ігор. Перша з них розпочнеться вже о 13 годині за Києвом.

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Усі матчі можна переглянути на нашому сайті. До вашої уваги відеотрансляція ігор.

Вальядолід — Уеска 13:00

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Атлетіко Мадрид — Реал Бетіс 17:15

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Еспаньйол — Вільяреал 19:30

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Севілья — Сельта 19:30

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Валенсія — Барселона 21:45

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Джерело - Чемпіон.