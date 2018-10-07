Ліль розбив Сент-Етьєн. Результати та відеоогляд інших матчів Ліги 1

У суботу в французькій Лізі 1 відбулося п'ять матчів дев'ятого туру.

Три з них завершилося внічию. До вашої уваги відеоогляд та результати всіх ігор.

Лілль — Сент-Етьєн 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 — 17 Бамба, 1:1 — 26 пен Кабелла, 2:1 — 46 Бамба, 3:1 — 84 Пепе.

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Генгам — Монпельє 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 30 Делорт, 1:1 — 64 Бенезе

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Ам'єн — Діжон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 39 Годдос

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Анже — Страсбург 2:2

Голи: 0:1 — 2 Мотібо, 0:2 — 40 Мотіба, 1:2 — 58 Капелла, 2:2 — 90+3 Томас

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Нім — Реймс 0:0 (0:0)

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Джерело - Чемпіон.