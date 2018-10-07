Реал програв Алавесу, Леганес здолав Райо Вальєкано: відеоогляд матчів Ла-Ліги

У суботу в іспанській Ла-Лізі відбулися чотири матчі.

Головною сенсацією дня стала четверта поспіль втрата очок мадридського Реала. Цього разу королівський клуб програв Алавесу.

До вашої уваги результати і відеоогляд усіх матчів суботи.

Жирона — Ейбар 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 — 12 пен Чарлес, 1:1 — 40 Стуані, 2:1 — 42 Стуані, 2:2 — 45+5 Арбілла, 2:3 — 72 Енріч

Хетафе — Леванте 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 60 Барді

Алавес — Реал Мадрид 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 90+5 Санчес

Леганес — Райо Вальєкано 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 14 Каррілью

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбудеться донбаське дербі.

Джерело - Чемпіон.