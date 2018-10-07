Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Читайте також: Нурмагомедов знищив Мак-Грегора у головному поєдинку року.
Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.
Читайте також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію.
Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.
Також: Ференцварош Реброва в меншості не програв.
Нагадаємо, що Шахтар та Зоря зіграють у донбаському дербі.
Джерело - Чемпіон.