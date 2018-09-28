Як Шахтар познущався з Карпат. ВІДЕО

На старті десятого туру Української Прем'єр-ліги Карпати на власному полі приймали Шахтар.
Втім нав'язати боротьбу гірникам їм не вдалося.
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До вашої уваги всі голи звітного протистояння.
0:1 — 13 Ракицький
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0:2 — 26 Фернандо
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0:3 — 29 Мораес
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0:4 — 35 Марлос
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0:5 — 45+1 Марлос
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0:6 — 79 Матвієнко
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1:6 — 90+2 Швед
Нагадаємо, відбулося жеребкування Кубка України.
Джерело - Чемпіон.