Гравець Валенсії встановив унікальне історичне досягнення

Нападник Челсі, який виступає на правах оренди у Валенсії Міші Батшуаї став автором унікального досягнення.

Бельгійський легіонер іспанців вразив ворота Сельти у матчі шостого туру Ла-Ліги, завдяки чому став автором унікального досягнення.

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24-річний бельгієць став першим гравцем у XXI столітті, який забив у чемпіонатах Англії, Німеччини, Франції та Іспанії.

Раніше Батшуаї відрізнявся в складі Челсі в Англійській Прем'єр-лізі, в складі дортмундської Боруссії в Бундеслізі і в складі Марселя в Лізі 1.

Нагадаємо, раніше Валенсія встановила особистий антирекорд у XXI столітті.

Джерело - Чемпіон.