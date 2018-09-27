Німеччина прийме Євро-2024

Сьогодні, на засіданні виконавчого комітету УЄФА Німеччина була обрана, в якості країни-господарки Євро-2024.

У голосуванні також приймала участь і Туреччина, однак їй віддали набагато менше голосів.

Відзначимо, Німеччина проводила Чемпіонат світу 1974 і 2006 і Чемпіонат Європи 1988.

Для заявки на проведення Євро-2024 були обрані стадіони в 10 містах, а саме в Берліні, Мюнхені, Дортмунді, Гельзенкірхені, Штутгарті, Гамбурзі, Дюссельдорфі, Кельні, Лейпцигу та Франкфурті-на-Майні.

Нагадаємо, тренер збірної Німеччини, хотів поговорити з Езілом, але його не пустили на базу клубу.

Також, Баварія вперше втратила очки в Бундеслізі.

Джерело - champion.com.ua.