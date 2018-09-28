Берлусконі знову став власником клубу

Екс-президент Мілана Сільвіо Берлусконі став власником Монци, яка представляє Серію С.
Про це повідомляє Football-Italia
Берлусконі повністю викупив пакет акції клубу та став його власником. Офіційна презентація Берлусконі у якості президента Монци відбудеться сьогодні, 28 вересня.
Зазначається, що до складу директорів клубу увійде колишній віце-президент "россонері" Адріано Галліані.
До слова, раніше у ЗМІ повідомляли, що покупка Монци обійдеться Берлусконі в 3 млн євро.
Нагадаємо, Берлусконі та Галліані керували Міланом в період з 1986 по 2017 роки. Саме період правління Берлусконі вважається найуспішнішим в історії клубу.
Джерело - depo.