Україна дізнається суперників по Євро-2020 у грудні

2-го грудня відбудеться жеребкування відбіркового етапу Євро-2020, а через день відбудеться жеребкування Ліги Націй.
Про це повідомляє xsport.ua.
2-го грудня, у Дубліні, відбудеться жеребкування відбіркового етапу Євро-2020.
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Жеребкування Ліги Націй відбудеться 3-го грудня і лише для команд дивізіону А, які будуть змагатися за титул чемпіона Ліги Націй.
Нагадаємо, Німеччина прийме Євро-2024.
Також, УЄФА впровадила систему VAR.
Джерело - xsport.ua.