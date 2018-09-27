Україна дізнається суперників по Євро-2020 у грудні

2-го грудня відбудеться жеребкування відбіркового етапу Євро-2020, а через день відбудеться жеребкування Ліги Націй.

Про це повідомляє xsport.ua.

2-го грудня, у Дубліні, відбудеться жеребкування відбіркового етапу Євро-2020.

Жеребкування Ліги Націй відбудеться 3-го грудня і лише для команд дивізіону А, які будуть змагатися за титул чемпіона Ліги Націй.

Нагадаємо, Німеччина прийме Євро-2024.

Також, УЄФА впровадила систему VAR.

Джерело - xsport.ua.