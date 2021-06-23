Збірна України може вийти до плей-оф Євро-2020: варіанти продовження виступів

Після поразки від підопічних Шевченка нічого не залежить

Джерело - Чемпіон.

Збірна України програла Австрії у третьому турі та посіла третє місце у групі С Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка ще мають шанси залишитися на турнірі варіантів два.

Збірна Україна також ще має шанс потрапити до плей-оф, якщо у сьогоднішніх матчах 3-го туру у групах E та F збудуться такі події:

1) Швеція не програє Польщі, а в паралельному матчі Словаччина - Іспанія будь-хто переможе

2) Франція здобуде перемогу над Португалією з різницею в 3 і більше голи, а Німеччина не програє Угорщині, чи програє з різницею в 3 голи і більше.