Збірна України може вийти до плей-оф Євро-2020: варіанти продовження виступів

Джерело - Чемпіон.
Збірна України програла Австрії у третьому турі та посіла третє місце у групі С Євро-2020.
Підопічні Андрія Шевченка ще мають шанси залишитися на турнірі варіантів два.
Збірна Україна також ще має шанс потрапити до плей-оф, якщо у сьогоднішніх матчах 3-го туру у групах E та F збудуться такі події:
1) Швеція не програє Польщі, а в паралельному матчі Словаччина - Іспанія будь-хто переможе
2) Франція здобуде перемогу над Португалією з різницею в 3 і більше голи, а Німеччина не програє Угорщині, чи програє з різницею в 3 голи і більше.