 Ярмоленко - найкращий гравець збірної України в матчі з Нідерландами на думку зарубіжних видань | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Ярмоленко - найкращий гравець збірної України в матчі з Нідерландами на думку зарубіжних видань

Сьогодні 14:30 544 0
SkySports та TuttoMercatoWeb підвели підсумки найяскравішого матчу першого туру Євро-2020
Ярмоленко - найкращий гравець збірної України в матчі з Нідерландами на думку зарубіжних видань
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України мінімально поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.

Англійське видання SkySports та італійське TuttoMercatoWeb підвели підсумки найяскравішого матчу першого туру чемпіонату Європи.

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Від британців найвищу оцінку отримав Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Гіршим на полі серед нашої збірної став Миколенко, Караваєв, Сидорчук та Марлос.

Бущан(6), Караваєв(5), Забарний(6), Матвієнко(6), Миколенко(5), Зінченко(6), Сидорчук(5), Маліновський(6), Ярмоленко(7), Зубков(6), Яремчук(7), Марлос(5), Шапаренко(6).

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На думку ж італійців найкраще проти нідерландців себе проявив автор першого голу нашої команди - Андрій Ярмоленко. Найменший бал отримав Віталій Миколенко та Марлос.

Бущан(5,5), Караваєв(6), Забарний(6), Матвієнко(5,5), Миколенко(5), Ярмоленко(7), Сидорчук (6,5), Зінченко(6), Маліновський(6), Зубков(без оцінки), Марлос(5), Шапаренко(6,5), Ярмечук(6,5).

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав 6,5 балів за поєдинок проти збірної Нідерландів.

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