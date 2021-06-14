Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України

Збірна України мінімально поступилася Нідерландам з рахунком 3:2

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів(3:2).

Чемпіон зібрав для вас найкращі коментарі зарубіжних уболівальників на драматичну поразку команди Андрія Шевченка.

"Неймовірний матч та хороша битва. Гол Ярмоленка вогонь".

"Цей матч був дивовижним, дещо нагадав мені поєдинок Португалія - Іспанія 3:3, перший матч у групі на останньому чемпіонаті світу".

"Ніколи не очікував, що Україна зробить таке... це просто трейлер... завтра Швеція проти Іспанії... а потім група F... попереду довгий шлях з безліччю гострих відчуттів".

"Україна перемогла в моїй книзі."

"Нічия була б справедливим результатом. Україна може тримати голову високо".

"Яка фантастична гра в футбол і найкращий матч Євро-2020 наразі. Чудова атака і завершення від обох команд. Енергія і креативність Нідерландів протягом всієї гри були неймовірними - вони заявили про себе!"

"Найкраща гра на сьогодні, який гол від України, відмінний бойовий дух".

"Чудово бачити помаранчевий колір знову! Він завжди додає цінність турніру. Велике спасибі Україні за два найкрасивіших голи Євро-2020! Ось це гра!"

"Гра турніру наразі... дійсно хороший матч!"

"Відчуваю співчуття до України тут, я вважаю вони вийдуть до плей-оф".

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