Євро-2020. Україна - Нідерланди: рекорди та факти

Поєдинок завершися з рахунком 2:3 на користь помаранчевих

Джерело - Чемпіон.

Збірна України мінімально поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.

Для українців ця поразка на чемпіонатах Європи стало шостою поспіль. Шість поразок поспіль - рекорд чемпіонатів Європи, який Україна тепер ділить з Югославією, яка програла шість разів поспіль в період з 1968 по 1984 рік.

Після 72-х невдалих ударів по воротах суперника на чемпіонатах Європи збірна України забила два голи 73-м та 74-м пострілом впродовж 246 секунд.

Збірна України вдруге в історії Євро після Югославії змогла відіграти два голи за чотири хвилини.

Збірна України забила в матчі проти Нідерландів стільки ж голів(2) як і в 6 матчах Євро до цього. У стартовому поєдинку чемпіонату Європи-2012 Андрій Шевченко оформив дубль у ворота збірної Швеції.

Зінченко - найкращий за кількістю успішних відборів на Євро-2020 наразі (8/8).

Нідерланди завдали сім ударів у перші 10 хвилин матчу з Україною і стали першою командою, яка зробила це в фінальній стадії чемпіонату Європи з моменту реєстрації даних в 1980 році.

У першому таймі проти України гравці збірної Нідерландів зробили 10 ударів без забитих м'ячів - всі чотири команди, які зробили 10+ ударів в першому таймі матчу Євро-2020, не змогли забити (Данія, Італія та Швейцарія).

Нідерланди забили більше голів на Євро-2020(3), ніж за весь Євро-2012(2).

Нідерланди виграли матч на Чемпіонаті Європи вперше з групового етапу 2008 року.

Мартен Стекеленбург(38 років, 264 дня) став найстаршим гравцем, що зіграв за збірну Нідерландів на чемпіонаті світу/чемпіонаті Європи, перевершивши рекорд Едвіна ван дер Сара, встановлений в 2008 році(37 років, 236 днів).