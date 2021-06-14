Джерело - Чемпіон.

Збірна України в драматичній грі поступилася збірній Нідерландів у першому турі групи C Євро-2020.

Після нулів у першому таймі підопічні Шевченка пропустили два швидких гола на початку другого та програвали до 58-ї хвилини - 2:0 (52' Вейналдум, 58' Вегхорст). Проте, спочатку Андрій Ярмоленко фантастичним фірмовим ударом на 75-й хвилині скоротив відставання, а на 79-й Роман Яремчук зрівняв рахунок. Та все ж втримати позитвний результат синьо-жовтим не вдалося - Дамфріс на 85-й хвилині поставив крапку в неймовірному матчі.

Нагадаємо, в іншому матчі групи C Австрія перемогла Північну Македонію.