 Евро-2020. Нидерланды - Украина: обзор матча - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020
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Нідерланди - Україна 3:2: огляд матчу

Сьогодні 03:50 586 0
Нідерланди - Україна 3:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в драматичній грі поступилася збірній Нідерландів у першому турі групи C Євро-2020.

Після нулів у першому таймі підопічні Шевченка пропустили два швидких гола на початку другого та програвали до 58-ї хвилини - 2:0 (52' Вейналдум, 58' Вегхорст). Проте, спочатку Андрій Ярмоленко фантастичним фірмовим ударом на 75-й хвилині скоротив відставання, а на 79-й Роман Яремчук зрівняв рахунок. Та все ж втримати позитвний результат синьо-жовтим не вдалося - Дамфріс на 85-й хвилині поставив крапку в неймовірному матчі.

Нагадаємо, в іншому матчі групи C Австрія перемогла Північну Македонію.

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