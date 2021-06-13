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Вейналдум відкрив рахунок у матчі Нідерланди - Україна

Сьогодні 23:12 Віктор Слюсаренко 249 0
Українці пропустили гол на 52-ій хвилині матчу
Вейналдум відкрив рахунок у матчі Нідерланди - Україна
#Бущан, #Вейналдум

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 червня, у першому турі групи С Євро-2020 зустрічаються збірні Нідерландів та України.

На 52-ій хвилині матчу припустився помилки захисник збірної України Миколенко. Бущан спробував перехопити передачу, але виклав м'яч у центр штрафної, звідки Вейналдум потужно пробив під перекладину воріт українців.

Відео голу Вейналдума:


https://football24.ua/yevro_2020_tag91885/

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