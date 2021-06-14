 Україна - Нідерланди: відео голів і огляд матчу чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Україна - Нідерланди: відео голів і огляд матчу чемпіонату Європи

Сьогодні 04:21 6086 0
Україна - Нідерланди: відео голів і огляд матчу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в матчі першого туру чемпіонату Європи зіграє проти збірної Нідерландів. Гра відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE

Дивіться відео голів і огляд матчу в Амстердамі онлайн у цій новині. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри. А слідкувати за найцікавішим, що переду грі можна у матч-центрі.

1:0 - 53' Вейналдум

2:0 - 58' Вегхорст

2:1 - 75' Ярмоленко

2:2 - 79' Яремчук

3:2 - 85' Дамфріс

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