Джерело - Чемпіон.
Збірна України в матчі першого туру чемпіонату Європи зіграє проти збірної Нідерландів. Гра відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE
Дивіться відео голів і огляд матчу в Амстердамі онлайн у цій новині. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри. А слідкувати за найцікавішим, що переду грі можна у матч-центрі.
1:0 - 53' Вейналдум
2:0 - 58' Вегхорст
2:1 - 75' Ярмоленко
2:2 - 79' Яремчук
3:2 - 85' Дамфріс