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Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол

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Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 червня, у першому турі групи С Євро-2020 зустрічаються збірні Нідерландів та України.

На 52-ій хвилині матчу Вейналдум відкрив рахунок у матчі. А через 7 хвилин Веггорст подвоїв рахунок

А на 75-ій хвилині Ярмоленко гарним видовищним ударом у дальню дев'ятку воріт один гол відіграв - 2:1. А на 80-ій хвилині матчу Яремчук зрівняв рахунок  після суперпередачі Маліновського - 2:2. Але не довго тримався нічийний рахунок. Після подачі з лівого флангу на 85-ій хвилині Дамфіс головою замкнув дальню штангу воріт - 3:2.

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