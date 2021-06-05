 Судаков: Всі думали, що я поїду додому | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Судаков: Всі думали, що я поїду додому

Сьогодні 14:39 254 0
Молодий гравець прокоментував своє потрапляння на Євро-2020
Судаков: Всі думали, що я поїду додому
#Судаков

Джерело - ТК Футбол.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков здивований своїм потраплянням до заявки національної команди на Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Звичайно, був дуже сильно здивований, що потрапив в заявку збірної України на Євро. Багато було розмов, багато хто не вважали це справедливим, не хочу це коментувати. Нехай люди вирішують - справедливо це чи ні, я просто виходжу і працюю, отримую ігровий час, намагаюся отримувати задоволення від гри.

Зрозуміло, що ніхто не вірив, всі думали, що я поїду додому. Я за рахунок своєї праці і роботи потрапив в заявку. Я навіть не міг подумати, що мене можуть викликати в розширений список, а не те щоб грати на чемпіонаті Європи, але життя змінюється дуже різко і не завжди встигаєш зрозуміти, що відбувається, але за рахунок важкої праці виходить", - сказав Судаков.

Раніше позитивні думки про гру Судакова висловили наставник команди Андрій Шевченко, головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб та експерт Євгеній Левченко.

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