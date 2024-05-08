Камбосос: Сподіваюся, що Ломаченко зараз у найкращій формі

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) сподівається, що ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) буде в найкращій формі в поєдинку за вакантний титул IBF у легкій вазі.

Про це австралієць розповів блогеру Шону Ціттелю.

"Ломаченко надзвичайно талановитий, у нього боксерські ноги та боксерський мозок. Однак потрібно більше, ніж це, у мене є своя швидкість, своя вибухова сила, а головне в мене є пекельне серце. У мене є воля і мотивація для всього, що відбувається в бою.

Я готовий, чого б це не коштувало. Я сподіваюся, що Ломаченко зараз у найкращій формі і з його боку немає ніяких виправдань. Перемога — це все, що має значення для мене. У глибині душі я справжній воїн. Я тут для справжнього бою, — заявив Камбосос.

Чемпіонський поєдинок відбудеться в австралійському Перті, вранці 12 травня. Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.

Нагадаємо, австралієць Джордж заявив, що може бути першим, хто нокаутує можливого майбутнього члена Зали слави боксу Василя.

36-річний український боксер вважає, що боксер з Австралії є зручним для нього суперником.

Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом.