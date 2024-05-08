Камбосос: Мені подобається бути андердогом у бою з Ломаченком

Джерело - Чемпіон.

Колишньому абсолютному чемпіону світу Джорджу Камбососу (21-2, 10 КО) подобається роль аутсайдера в наступному поєдинку за вакантний титул IBF у легкій вазі проти ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це австралієць розповів блогеру Шону Ціттелю.

"Мені подобається бути андердогом. Мені подобається проводити великий бій в Австралії, про який говорить увесь світ і вся країна. Мені подобається ця ментальність аутсайдера.

Ця ментальність викликає запал, коли люди кажуть: "Це кінець Камбососа. Це буде легкий бій для Ломаченка". Якщо вони думають, що це буде легкий бій, немає проблем. Подивимося 12 травня", — заявив австралієць.

Чемпіонський поєдинок відбудеться в австралійському Перті, вранці 12 травня. Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.

Нагадаємо, австралієць Джордж заявив, що може бути першим, хто нокаутує можливого майбутнього члена Зали слави боксу Василя.

36-річний український боксер вважає, що боксер з Австралії є зручним для нього суперником.

Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом.