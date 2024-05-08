Камбосос: Мені подобається бути андердогом у бою з Ломаченком

Головне
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 6695
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 08:31 1107
"Ми перейшли в сусідню кімнату, через 15 секунд у попереднє місце прилетіла міна": звичайний маркетолог став на захист України, а після поранення віднайшов нові сенси життя у спорті
Сьогодні 06:30 223
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації
Сьогодні 01:27 9448 7
Степаненко та Ярмоленко проведуть матч життя: ключові протистояння в сутичці Шахтаря з Динамо
Вчора 22:57 387
Забарний претендує на звання найкращого гравця сезону в Борнмуті
Вчора 21:06 299
Стародубцева поступилась американці українського походження у фіналі кваліфікації Рима
Вчора 20:34 506
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
Вчора 19:30 5216
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
Вчора 18:37 2917
Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії
Вчора 16:44 1202
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 625
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 380
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 627
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 997
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1044

Камбосос: Мені подобається бути андердогом у бою з Ломаченком

Сьогодні 08:49 112 0
Камбосос: Мені подобається бути андердогом у бою з Ломаченком
Фото: Getty Images
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишньому абсолютному чемпіону світу Джорджу Камбососу (21-2, 10 КО) подобається роль аутсайдера в наступному поєдинку за вакантний титул IBF у легкій вазі проти ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це австралієць розповів блогеру Шону Ціттелю.

"Мені подобається бути андердогом. Мені подобається проводити великий бій в Австралії, про який говорить увесь світ і вся країна. Мені подобається ця ментальність аутсайдера.

Ця ментальність викликає запал, коли люди кажуть: "Це кінець Камбососа. Це буде легкий бій для Ломаченка". Якщо вони думають, що це буде легкий бій, немає проблем. Подивимося 12 травня", — заявив австралієць.

Чемпіонський поєдинок відбудеться в австралійському Перті, вранці 12 травня. Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.

Нагадаємо, австралієць Джордж заявив, що може бути першим, хто нокаутує можливого майбутнього члена Зали слави боксу Василя.

36-річний український боксер вважає, що боксер з Австралії є зручним для нього суперником.

Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації 9448 7
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями 5216
Джиро та суворі реалії українського велоспорту Джиро та суворі реалії українського велоспорту 4206 1
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів 6695
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 18120
Льюїс змінив думку щодо Усика Льюїс змінив думку щодо Усика 10600
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363684 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 22011 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40574
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58520 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66457
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14371