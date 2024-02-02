Ф'юрі: Буду старанно працювати над перенесенням дати бою

Ф'юрі прокоментував отриману травму

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) отримав травму під час спарингу.

Про це він розповів у соцмережах Queensberry.

"Я абсолютно спустошений після того, як довго готувався до цього бою та був у такій чудовій формі. Мені шкода всіх, хто брав участь у цій грандіозній події, і я буду старанно працювати над перенесенням дати бою, як тільки око заживе.

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Я можу лише вибачитися перед усіма, кого це торкнулося, включно з моєю власною командою, командою Усика, бійцями андеркарду, партнерами та вболівальниками, а також нашими господарями та моїми друзями в Королівстві Саудівська Аравія", – сказав Ф'юрі.

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