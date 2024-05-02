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Н***й бокс, нас на**али: батько Хейні обурився допінг-тестом Гарсії

Сьогодні 17:11 228 0
Н***й бокс, нас на**али: батько Хейні обурився допінг-тестом Гарсії
#Бокс, #допінг, #Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Твіттер Майкла Бенсона.

Білл Хейні, батько та тренер чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-1, 15 КО), вважає, що допінг-скандал навколо Раяна Гарсії (24-1, 20 КО) перетворює бокс на "якусь маячню". 

Слова Хейні-старшого цитує журналіст Майкл Бенсон. 

"Ти намагаєшся нашкодити моєму сину. Ми діяли чесно. Н***й (до біса — прим.) бокс, це просто якась маячня. Я прийшов з вулиці. Ти боїшся Девіна в рівному бою. Я відчуваю, що нас на**али (обдурили — прим.)", — сказав Білл.  

Раніше стало відомо, що тест на допінг виявив у організмі Гарсії заборонену речовину "остарин". Якщо B-проба також покаже позитивний результат, то перемога Раяна буде анульована.

Сам "Король Раян" вже рішуче відкинув звинувачення у вживанні допінгу та заявив, що Бог про все подбає. 

Нагадаємо, Гарсія здолав Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Раяну, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги. В команді Девіна вже заявили, що прагнуть реваншу.

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