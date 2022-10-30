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Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса

Сьогодні 06:26 302 0
Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) у важкому поєдинку переміг Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО) в 12-раундовому поєдинку.

Усі три судді віддали перемогу Ломаченку - 115:113, 116:112, 117:111.

Початок бою пройшов за невеличкої переваги американця, який активніше проводив останні секунди раундів. За оцінками провідного експерта Майка Коппінгера Ортіс виграв перші 6 раундів (58:56).

Друга частина бою пройшла вже за невеличкої переваги, а Ортіса не вистачало на кінцівку раундів. Чемпіонські рауди пройшли під контролем українського боксера.

Зазначимо, Ломаченко був беззаперечним фаворитом бою в букмекерів.

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