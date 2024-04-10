Визначилася дата бою Гвоздика проти Бенавідеса

Джерело - Чемпіон.
Бій між українським ексчемпіоном Олександром Гвоздиком (20-1, 16 КО) та тимчасовим володарем пояса WBC у другій середній вазі Давідом Бенавідесом (28-0, 24 КО) відбудеться 22 червня.
Про це український боксер повідомив у інстаграмі.
Поєдинок прийматиме Г'юстон, штат Техас, США.
Раніше повідомлялося, що поєдинок відбудеться 15 червня.
Зазначимо, що головною подією цього вечора боксу буде бій Джервонти Девіса проти Френка Мартіна, а поєдинок Гвоздика з Бенавідесом буде другим за значенням.
У своєму останньому поєдинку український боксер здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом, а Бенавідес у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.
Нагадаємо, тренер українця Тедді Атлас вважає, що Гвоздик поб'є Бенавідеса.