Визначилася дата бою Гвоздика проти Бенавідеса

Джерело - Чемпіон.

Бій між українським ексчемпіоном Олександром Гвоздиком (20-1, 16 КО) та тимчасовим володарем пояса WBC у другій середній вазі Давідом Бенавідесом (28-0, 24 КО) відбудеться 22 червня.

Про це український боксер повідомив у інстаграмі.

Поєдинок прийматиме Г'юстон, штат Техас, США.

Раніше повідомлялося, що поєдинок відбудеться 15 червня.

Зазначимо, що головною подією цього вечора боксу буде бій Джервонти Девіса проти Френка Мартіна, а поєдинок Гвоздика з Бенавідесом буде другим за значенням.

У своєму останньому поєдинку український боксер здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом, а Бенавідес у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.

Нагадаємо, тренер українця Тедді Атлас вважає, що Гвоздик поб'є Бенавідеса.