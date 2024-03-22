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Батько Бенавідеса підтвердив бій з Гвоздиком

Сьогодні 13:13 111 0
Батько Бенавідеса підтвердив бій з Гвоздиком
Фото - Getty Images
#Олександр Гвоздик, #Хосе Беневідес

Джерело - boxingscene.com.

Бій між українським ексчемпіоном Олександром Гвоздиком (20-1, 16 КО) та тимчасовим володарем пояса WBC у другій середній вазі Давідом Бенавідесом (28-0, 24 КО) відбудеться 15 червня.

Про це повідомив Хосе Бенавідес-старший.

"Такий план – битися в одному карді з Джервонтою. Це буде чудовий кард. Для нас велика честь боксувати на одному вечорі боксу з ним, Джервонта теж радий. Думаю, це просто привабить більше глядачів.

Це захоплива ніч боїв, ми дуже схвильовані. Все готове, за кілька днів оголосять місце проведення", – сказав Бенавідес-старший.

Варто відзначити, що головною подією цього вечора боксу буде бій Джервонти Девіса проти Френка Мартіна, а поєдинок Гвоздика з Бенавідесом буде другим за значенням.

Нагадаємо, тренер Гвоздика Тедді Атлас вважає, що українець поб'є Бенавідеса.

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