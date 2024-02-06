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IBF призначила промоутерські торги щодо бою Чухаджяна та Скарффа

Промоутерські торги відбудуться 15 лютого.
Сьогодні 13:35 150 0
IBF призначила промоутерські торги щодо бою Чухаджяна та Скарффа
#Карен Чухаджян

Джерело - rtfight.com.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила дату промоутерських торгів щодо бою українського боксера напівсередньої ваги Карена Чухаджяна (23-2, 13 КО) з британцем Гаррі Скарффом (13-2, 3 КО).

Про це повідомляє rtfight.com.

Промоутерські торги відбудуться 15 лютого.

На кону бою стоятиме перша позиція в рейтингу IBF у напівсередній вазі. Чемпіоном IBF у цій вазі є Джарон Енніс, який у січні 2023 року переміг Чухаджяна в бою за титул тимчасового чемпіона організації.

Українець останній бій провів у жовтні 2023 року. Скарфф востаннє виходив на ринг у листопаді минулого року.

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