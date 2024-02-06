IBF призначила промоутерські торги щодо бою Чухаджяна та Скарффа

Промоутерські торги відбудуться 15 лютого.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила дату промоутерських торгів щодо бою українського боксера напівсередньої ваги Карена Чухаджяна (23-2, 13 КО) з британцем Гаррі Скарффом (13-2, 3 КО).

Про це повідомляє rtfight.com.

Промоутерські торги відбудуться 15 лютого.

На кону бою стоятиме перша позиція в рейтингу IBF у напівсередній вазі. Чемпіоном IBF у цій вазі є Джарон Енніс, який у січні 2023 року переміг Чухаджяна в бою за титул тимчасового чемпіона організації.

Українець останній бій провів у жовтні 2023 року. Скарфф востаннє виходив на ринг у листопаді минулого року.

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